Рамиль Муллин покидает пост мэра Нижнекамска

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Республика
21 апреля 2025  17:15

В четверг на внеочередной сессии райсовета депутаты рассмотрят отставку Рамиля Муллина с должности главы Нижнекамска и Нижнекамского района. Тогда же станет известно имя его преемника.

Муллин возглавлял город и район на протяжении 3,5 лет. За это время в Нижнекамске значительно увеличились объемы жилищного и промышленного строительства, ежегодно реконструировались дороги и обновлялись социальные объекты. Среди ключевых достижений — открытие новой детской поликлиники, благоустройство общественных пространств, включая сквер имени Пушкина, а также реконструкция Театра юного зрителя и Нижнекамского музыкального колледжа.

Особое внимание уделялось образовательной инфраструктуре: построены две школы и детский сад, отремонтированы 13 школ, 11 детсадов и несколько колледжей. Важным шагом стала коммунальная реформа, направленная на модернизацию изношенных сетей.

Стратегическое развитие города велось в соответствии с утвержденным мастер-планом. Проекты реализовывались при поддержке республиканских властей и крупных предприятий, таких как «Сибур».

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