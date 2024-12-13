Расим Баксиков объявил о помолвке с Айгуль Сабировой в Благовещенске

news_top_970_100
Газета «Казанские ведомости»
13 декабря 2024  16:15

12 декабря Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков сделал важный шаг в своей жизни, предложив руку и сердце заместителю министра по делам молодежи Республики Татарстан Айгуль Сабировой. Об этом сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

На танковом полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Расим встал на колено, держа в руках обручальное кольцо, чтобы сделать эту трогательную просьбу.

Отметим, что Расим Баксиков, старший лейтенант и герой, родом из села Билярск Алексеевского района, прославился своим подвигом в зоне специальной военной операции. Он известен как танкист с позывным Монолит. 6 июня на Запорожском направлении он в одиночку сражался с восьмью бронированными машинами противника, среди которых находились два танка. Длительность боя составила более 30 минут, и он был зафиксирован с помощью дронов, которые корректировали огонь артиллерии. Все члены его экипажа были удостоены звания Героя России, награды им вручил Президент Владимир Путин.

news_right_column_240_400
Новости
Где и когда в Казани откроют новогодние елки
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе