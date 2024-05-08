Расписание трёх электричек изменится в Татарстане

Расписание трех пригородных поездов в Татарстане изменится в мае.

11 мая будут внесены корректировки в график движения поезда сообщением Арск - Албаба. Изменения коснутся всех остановочных пунктов, прибытие в Албабу запланировано на 5 минут позже – в 9:18.

12 мая по измененному расписанию будут ходить две электрички.

Поезд Ижевск - Нижнекамск проследует по действующему расписанию до станции Ижбобья и завернет до станции Круглое Поле. От станции Круглое Поле график будет стандартным.

Также в этот день обновят время у электрички Нижнекамск-Ижевск до станции Терси. Отправка в 16:36 из Нижнекамска.