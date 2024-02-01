Распространителям печатной продукции могут помочь государственные субсидии

По уровню обеспеченности торговыми площадями по продаже печатной продукции Татарстан оказался на 63-м месте из 85 по стране. В регионе насчитывается всего 188 киосков, павильонов и вендинговых аппаратов, в которых продается печатная продукция.

О том, какие сложности испытывает отрасль в республике, корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал директор сети магазинов периодических изданий Daily в Казани Игорь Терехин.

- Игорь Борисович, как вы считаете, что можно назвать главной болевой точкой распространителей печатной продукции?

- Пожалуй, основная проблема - кадровая, у нас остро не хватает людей. В нашей сфере доходность ниже, чем, скажем, в продуктовом ритейле. Поэтому мы физически не можем платить те же зарплаты, которые предлагают в сетевых магазинах. За короткий срок мы трижды подняли оплату сотрудникам, но продавцов все равно катастрофически не хватает. А работа у нас весьма интенсивная и требует определенной квалификации. Чтобы сделать оклады выше, пришлось бы заметно поднять цены, печатная продукция стала бы куда менее доступна для населения. А покупатель голосует рублем.

- Тем не менее цены растут...

- Мы стараемся удерживать цены на газеты и журналы на низком уровне, но это весьма «скоропортящийся» продукт. Однако они важны не только для покупателя, но и для распространителей. Многие приходят в магазин за свежей газетой, а попутно покупают еще что-нибудь, например книгу.

- Какие статьи расходов увеличились за последние годы?

- Значительно выросли затраты на банковское обслуживание. Но заметнее всего увеличились расходы на доставку из Москвы федеральных изданий, она становится все менее доступной, что сказывается на конечных ценах. Транспортные компании доставляют прессу четыре-пять раз в неделю, это серьезные расходы.

- Кого бы вы назвали основным покупателем печатной продукции?

- Пресса популярна преимущественно у представителей старшего поколения. Они не привыкли пользоваться интернетом и вправе получать информацию в привычном и удобном для них формате. Молодежь почти не покупает газет. Люди средних лет чаще приходят в магазины печати за канцтоварами и детскими книгами. По опыту нашей сети могу сказать, что спрос в разных точках сильно различается в зависимости от расположения. В спальных районах чаще покупают периодику: газеты, издания, посвященные саду и огороду, здоровью, сборники сканвордов. Рядом с вузами покупают глянцевые журналы и более специализированную периодику, например, посвященную дизайну.

- Во многих городах Татарстана сети киосков прессы находятся на грани исчезновения.

- В Казани у нас сеть магазинов, большинство помещений находится в собственности. А вот в Зеленодольске мы распространяем газеты и журналы через киоски. К сожалению, они уже находятся в довольно печальном состоянии. Муниципальные власти не хотят с нами продлевать договор об аренде на землю, объясняют, что внешний вид киосков не соответствует современным требованиям благоустройства. Но у нас не хватает денег даже для того, чтобы поднять зарплату продавцам, не то что реконструировать помещения. Боюсь, сеть киосков печати в Зеленодольске исчезнет полностью.

- Как вы считаете, какие меры могли бы принять власти для поддержки отрасли?

- К сожалению, сейчас приходится говорить только о прямых финансовых субсидиях от государства. И речь идет не о расширении сетей киосков и магазинов печати, а о выживании уже существующих. Затраты растут гораздо быстрее, чем доходы. Лично для себя я не считаю целесообразным открытие новых магазинов, поскольку не уверен, что они окупятся. Мы дошли до точки, когда предприятие вскоре может стать убыточным. Субсидии могли бы частично компенсировать расходы на банковские услуги, зарплату, доставку федеральных изданий, позволили бы обновить внешний вид торговых точек и привести их к существующим требованиям благоустройства там, где это нужно. Все эти факторы позволили бы удерживать цены на печатную продукцию на комфортном для населения уровне.

В мае 2022 года редакция «Казанских ведомостей», Союз журналистов РТ, АО «Татмедиа» и Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции PT запустили акцию «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!», направленную на сохранение и гармоничное развитие традиционных печатных изданий в условиях тотальной цифровизации общества.

На протяжении полутора лет на полосах газеты вышли десятки публикаций, посвященных этой теме: интервью с экспертами, аналитические статьи, репортажи с круглых столов и научных конференций. Многие из них нашли отклик не только среди простых читателей, но и представителей властей, которые обратили внимание на ряд проблем, существующих в отрасли.

Теперь мы можем с уверенностью сказать, что союзу между «бумагой» и «цифрой» - быть! Тем не менее редакция «КВ» продолжит публиковать материалы о проблемах издателей и распространителей печатной продукции, а также по актуальным вопросам чтения. Теперь они будут выходить в рубрике «Союз «бумаги» и «цифры».