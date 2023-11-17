Расширен список граждан, имеющих право бесплатно получить землю

Вчера, 16 ноября Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал республиканский закон, который исключает требование о сроке проживания в республике для предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям, где один или оба родители военнослужащие.

Ранее, то есть 17 апреля комитет Совета Федерации РФ по аграрной и продовольственной политике и природопользованию провел круглый стол на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросу льготного предоставления земельных участков», на котором и рассматривался этот вопрос. До этого многодетным семьям в республике земельные участки предоставляли на льготной основе при условии проживания на ее территории как минимум пять последних лет.

Выступая на 48-м заседании Госсовета РТ министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин так обозначил необходимость законодательных новаций: «В целях недопущения социальной напряженности среди льготной категории и создания равных условий реализации их прав на приобретение земельных участков комитетом рекомендовано регионам установить в законодательных актах положение об исключении требования о необходимости проживания граждан, имеющих трех и более детей на их территориях, если один или оба родителя (усыновителя) имеют статус военнослужащего».

Данный закон должен вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.