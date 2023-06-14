 Расходную часть бюджета Казани на этот год увеличили на 399 млн рублей
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Расходную часть бюджета Казани на этот год увеличили на 399 млн рублей

Дефицит будет покрыт за счет остатков средств бюджета на начало года.

Город
14 июня 2023  16:42
Автор:
Роза Габитова

Расходную часть бюджета Казани на этот год увеличили на 399 млн рублей за счет остатков средств на начало года. Соответвующее решение приняли на XXIII внеочередной сессии Казгордумы.

Дополнительные средства будут направлены на благоустройство, общегородские мероприятия и разработку проектно-сметных документаций. 

Также доходы и расходы бюджета столицы Татарстана увеличили на 174 млн рублей за счет дополнительных средств, выделенных республикой. Эти средства будут использованы на содержание муниципальных учреждений, выплаты их работникам, установку дорожных знаков, противоэпидемические мероприятия, дезинфекцию и обеспечение жильем молодых семей. 

В результате этих изменений доходы бюджета Казани на этот год составляют 38,193 млрд рублей, а расходы — 42,761 млрд рублей. Дефицит будет покрыт за счет остатков средств бюджета на начало года.

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