Равиль Ахметшин награждён орденом «Дуслык»

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил вице-премьеру республики и полномочному представителю РТ в России Равилю Ахметшину государственную награду – орден «Дуслык».

Ахметшин удостоен награды за значительный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетнюю плодотворную работу. Он возглавляет полпредство республики в России с 2010 года.

До назначения на эту должность Ахметшин более 30 лет служил в органах внутренних дел Казани и Москвы, дослужившись до звания генерал-майора милиции.