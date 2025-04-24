Равиль Ахметшин награждён орденом «Дуслык»

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Республика
24 апреля 2025  12:56

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил вице-премьеру республики и полномочному представителю РТ в России Равилю Ахметшину государственную награду – орден «Дуслык».

Ахметшин удостоен награды за значительный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетнюю плодотворную работу. Он возглавляет полпредство республики в России с 2010 года.

До назначения на эту должность Ахметшин более 30 лет служил в органах внутренних дел Казани и Москвы, дослужившись до звания генерал-майора милиции.

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