Равиль Мударисов назначен директором по конкурентной политике и закупкам мэрии Казани

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Город
10 июня 2024  15:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Мэрия Казани сообщает о назначении Равиля Мударисова на должность директора по конкурентной политике и закупкам.

 Фото: © телеграм-канал «Команда Казани»

Он имеет богатый опыт работы в структурах мэрии, пройдя путь от старшего специалиста по закупкам до руководителя важного направления. За 9 лет работы в команде зарекомендовал себя как эффективный менеджер, способный решать сложные задачи и внедрять инновационные решения.

Особое внимание Равиль Мударисов уделяет работе с командой, вдохновляя ее на достижение общих целей и создавая атмосферу творческого сотрудничества.

Мэрия Казани пишет, что под руководством Равиля Мударисова Дирекция по конкурентной политике и закупкам будет успешно реализовывать важные проекты и развивать эффективные механизмы закупок в интересах города.

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