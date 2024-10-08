Разница в цене между новостройками и «вторичкой» в Казани сокращается

По данным аналитиков, в сентябре 2024 года разница в стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке жилья в Казани составила 31%. Это на 1% меньше, чем месяцем ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные отраслевых экспертов.

Средняя цена «квадрата» в новостройках столицы Татарстана в сентябре достигла 221 тысячи рублей, в то время как на вторичном рынке этот показатель составил 169 тысяч рублей.

Аналитики связывают это с несколькими факторами, в числе которых стабилизация спроса на новостройки, рост предложения на вторичном рынке, а также повышение привлекательности готового жилья в условиях экономической неопределенности.

Тем не менее, в среднем по России новостройки по-прежнему остаются дороже «вторички» на 26%. Самый большой разрыв в цене зафиксирован в Нижнем Новгороде и Челябинске (42%), а также в Волгограде (39%) и Перми (35%). А вот в Самаре, напротив, квадратный метр на вторичном рынке стоит на 1% дороже, чем в новых домах.