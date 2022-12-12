 Разведчик из Зеленодольска, получивший ранение в СВО, провел никах военном госпитале
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Разведчик из Зеленодольска, получивший ранение в СВО, провел никах военном госпитале

Наставление молодоженам дал мулла из Санкт-Петербурга.

Республика
12 декабря 2022  19:45
Автор:
Роза Габитова

Разведчик из Зеленодольска, получивший ранение во время спецоперации, провел никах в стенах военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Об этом в социальных сетях рассказал депутат Государственной Думы от РТ Айрат Фаррахов.

Он сообщил, что военнослужащему помогают справиться с тяжелой травмой с первого дня получения ранения. 

«Я, конечно, поздравил молодых с ответственным шагом в их жизни. Переживаем теперь не только за Айрата!», — написал он. 

Наставление молодым Олие и Айрату дал мулла Санкт-Петербурга.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мобилизованный житель Набережных Челнов вернулся домой, чтобы зарегистрировать брак с любимой женщиной.

 

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