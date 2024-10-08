Развитие брейка, рок-н-ролла и акробатики обсудил Минниханов с Ерастовой

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Республика
8 октября 2024  11:35

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с президентом Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надеждой Ерастовой.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Главной темой встречи стало развитие и популяризация этих спортивных направлений в Татарстане.

Стороны отметили положительную динамику. Так, сегодня в республике танцевальным спортом занимаются более 400 человек, брейкингом – около 500, а акробатическим рок-н-роллом – свыше 550. Многочисленные клубы по этим видам спорта успешно работают в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и других городах республики.

Также на встрече были обсуждены перспективы реализации совместных проектов, направленных на поддержку юных спортсменов, развитие инфраструктуры и повышение квалификации тренерского состава.

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Развитие брейка, рок-н-ролла и акробатики обсудил Минниханов с Ерастовой