Разворот под мостом через Мелекеску за 270 млн рублей завершат в 2023 году

Первые автомобили на развороте под мостом через Мелекеску в Набережных Челнах появятся уже в июне 2023 года. Об этом сообщил во время объезда мэру Наилю Магдееву директор ПАД Марат Анисимов, передает пресс-служба мэрии автограда.

Работы по строительству не прекратят и зимой. Всего на разворот протяженностью 600 метров выделят 270 млн рублей. В этом году на работы потратят 76,9 млн рублей.

«Сюда входит валка деревьев, подготовка грунта и вдавливание 446 шпунтов для шпунтовой стенки – внешняя стенка будет построена при заезде со стороны Набережночелнинского проспекта, внутренняя – со стороны Красных Челнов. Дорога будет двухполосной - по 3,5 метра шириной, заезды организованы как для водителей, которые двигаются со стороны нового города, так и со стороны ГЭСа», - рассказал о проекте Анисимов.

Кроме дороги, здесь появятся тротуары, освещение, разметка, ливневая канализация и очистные сооружения.