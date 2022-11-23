 Разворот под мостом через Мелекеску за 270 млн рублей завершат в 2023 году
news_header_top_970_100

Разворот под мостом через Мелекеску за 270 млн рублей завершат в 2023 году

В этом году на строительство развязки потратят 76,9 млн рублей.

Республика
23 ноября 2022  12:26
Автор:
Ольга Ильина

Первые автомобили на развороте под мостом через Мелекеску в Набережных Челнах появятся уже в июне 2023 года. Об этом сообщил во время объезда мэру Наилю Магдееву директор ПАД Марат Анисимов, передает пресс-служба мэрии автограда.

Работы по строительству не прекратят и зимой. Всего на разворот протяженностью 600 метров выделят 270 млн рублей. В этом году на работы потратят 76,9 млн рублей.

«Сюда входит валка деревьев, подготовка грунта и вдавливание 446 шпунтов для шпунтовой стенки – внешняя стенка будет построена при заезде со стороны Набережночелнинского проспекта, внутренняя – со стороны Красных Челнов. Дорога будет двухполосной - по 3,5 метра шириной, заезды организованы как для водителей, которые двигаются со стороны нового города, так и со стороны ГЭСа», - рассказал о проекте Анисимов.

Кроме дороги, здесь появятся тротуары, освещение, разметка, ливневая канализация и очистные сооружения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса