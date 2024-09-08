Разыгран заключительный 12-й айфон среди избирателей в Татарстане

Жительница Нижнекамска Алия Ильдарханова стала обладательницей последнего iPhone 15 в рамках республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы!». Всего было разыграно 12 смартфонов. А меньше, чем через час, в 20:00, будет разыгран главный приз – автомобиль «Лада Веста». На данный момент в конкурсе приняли участие уже более 85 тысяч человек.

Напомним, что для участия в конкурсе необходимо сделать семейную фотографию на фоне избирательного участка (снаружи) в специальном браслете, который получают проголосовавшие. На снимке должен быть виден узнаваемый элемент входной группы участка.

Фотографию нужно опубликовать на своей странице в соцсетях с хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.

Розыгрыш призов приурочен к выборам депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва, которые проходят сегодня, 8 сентября.