Ребенок разбился насмерть, выпав с 17-го этажа в казанском ЖК «Салават Купере»

Город
23 октября 2023  12:10
Автор:
Виктория Осинина

Трагедия произошла 20 октября в доме №17 по улице Ильгама Шакирова.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. По факту случившегося организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства. Обстоятельства случившегося выясняются, пояснили в надзорном ведомстве.

По словам очевидцев, двухлетний ребенок остался дома один, пока мама вышла встретить из школы старшего сына. Позже в соцсетях появилось видео, где на кадрах видно, что ребенок попытался вызвать лифт, затем открыл дверь и вышел на общий балкон. Предварительно, он выпал в отверстие в стене. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что семья благополучная, в поле зрения органов профилактики по надзору за несовершеннолетними не попадала.

На месте гибели малыша в ЖК «Салават Купере» появился стихийный мемориал.

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