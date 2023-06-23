«Ребенок вдруг начинает меняться»: нарколог Минздрава РТ перечислила признаки зависимости

Изменение круга общения, снижение успеваемости и режима дня подростка могут свидетельствовать о наркотической зависимости. Как сообщила сегодня главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева, успех избавления от зависимости у несовершеннолетнего может зависеть от скорости обращения к специалистам.

«Родителя должно насторожить то, что их подросток вдруг начинает меняться. Родственники должны обратить внимание на изменение его окружения, на то, что иногда снижается успеваемость, изменяется настроение, режим дня и отдыха», – сказала она на пресс-конференции, посвященной международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

По мнению специалиста, родители подростка должны безотлагательно поговорить со своим чадом. А при необходимости пройти психологическую консультацию.

«Можно обратиться к нам в диспансер, чтобы получить помощь специалиста. Возможности наши очень высокие - мы можем на ранних этапах выявить потребляет или не потребляет, и, конечно, оказать помощь», – заверила Хаева.

Спикер отметила, что вовремя принятые меры со стороны родителей и квалифицированная помощь со стороны специалистов способны сохранить здоровье и жизнь подростка.

«Чем раньше появляются у родственников вопросы, тем будет лучше, чем потом лечить заболевание. Иногда родственники длительное время думают, что это все пройдет, и замечают на этапах, где ребенок имеет «хорошую» зависимость и есть необходимость оказания медицинской помощи», – резюмировала нарколог.