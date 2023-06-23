 «Ребенок вдруг начинает меняться»: нарколог Минздрава РТ перечислила признаки зависимости
news_header_top_970_100

«Ребенок вдруг начинает меняться»: нарколог Минздрава РТ перечислила признаки зависимости

По мнению эксперта, успех избавления от зависимости у несовершеннолетнего может зависеть от скорости обращения к специалистам.

Республика
23 июня 2023  14:49
Автор:
Дамира Хайрулина

Изменение круга общения, снижение успеваемости и режима дня подростка могут свидетельствовать о  наркотической зависимости. Как сообщила сегодня главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева, успех избавления от зависимости у несовершеннолетнего может зависеть от скорости обращения к специалистам.

«Родителя должно насторожить то, что их подросток вдруг начинает меняться. Родственники должны обратить внимание на изменение его окружения, на то, что иногда снижается успеваемость, изменяется настроение, режим дня и отдыха», – сказала она на пресс-конференции, посвященной международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

По мнению специалиста, родители подростка должны безотлагательно поговорить со своим чадом. А при необходимости пройти психологическую консультацию.

«Можно обратиться к нам в диспансер, чтобы получить помощь специалиста. Возможности наши очень высокие -  мы можем на ранних этапах выявить потребляет или не потребляет, и, конечно, оказать помощь», –  заверила Хаева.

Спикер отметила, что вовремя принятые меры со стороны родителей и квалифицированная помощь со стороны специалистов способны сохранить здоровье и жизнь подростка.

«Чем раньше появляются у родственников вопросы, тем будет лучше, чем потом лечить заболевание. Иногда родственники длительное время думают, что это все пройдет, и замечают на этапах, где ребенок имеет «хорошую» зависимость и есть необходимость оказания медицинской помощи», –  резюмировала нарколог.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
О судьбах татарской интеллигенции революционных лет расскажут в спектакле «Без ветрил»
Из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гумпомощи
Ринат Садыков и Лейла Фазлеева попали под новые санкции Евросоюза
В Татарстане пройдет V Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»
В Татарстане более 400 единиц общественного транспорта хотят заменить на более экологичные
Минсельхоз РТ объявляет о приеме заявок на возмещение части затрат, гражданам, ведущим ЛПХ
В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль
В сквере имени Аксенова в Казани запускают летний кинотеатр