Речные рейсы до Верхнего Услона стали регулярными

Несмотря на трудности, речной флот республики активно развивается на благо пассажиров.

Руководитель АО «Флот РТ» Роман Лизалин рассказал в среду, 15 мая, о том, что их транспортная компания запустила регулярные пассажирские перевозки на маршруте Казань - Верхний Услон. «Вы знаете, когда-то в свое время аналогичные перевозки были, но уже довольно-таки давно прямых сообщений Казань - Верхний Услон не было. Мы хотели бы эту традицию возобновить, потому что достаточно много на сегодняшний день приходит таких пожеланий, - рассказал спикер. - Количество рейсов будет зависеть от востребованности маршрута. Может быть, сразу мы не запустим шесть рейсов, сначала поменьше. Потом посмотрим заполняемость. В любом случае, вся информация будет на сайте Казанского речпорта». При этом он уточнил, что судно будет работать даже с одним пассажиром на борту.

Стоимость полного билета составляет 200 рублей, льготного - 100 рублей. Время в пути - около 30 - 35 минут. Первый рейс из Казанского речпорта отправляется в будни в 7 утра, в выходные - в 9.30.

Также Лизалин ответил на вопрос о том, когда у «Флота РТ» будет очередное пополнение судов. По его словам, даже те суда, которые они приняли на баланс еще в прошлом году, нужно привести сначала в порядок.

«Хотелось бы, конечно, иметь свою базу, в том числе и базу ремонта флота, и отстоя, и зимнего, и навигационного. Помимо этого, перед нами стоит задача по ремонту или даже строительству зданий в порту», - прокомментировал глава «Флота РТ».

Он коснулся и темы полученных недавно компанией новых метеоров. Кстати, на некоторых уже успели сделать ремонт. Планируется, что сегодня один из метеоров отправится в Ульяновск. Как раз у него случилась поломка во время первого рейса. «Второй метеор мы ожидаем, я думаю, до конца мая, у нас уже в планах поставить его по маршруту Казань - Чебоксары», - добавил Лизалин. К слову, эти метеоры значительно превосходят по комфорту старые советские.