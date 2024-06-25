Red Wings запустит новые рейсы из Казани в Москву на современных лайнерах

С 5 июля по 25 октября авиакомпания Red Wings будет выполнять новые рейсы по маршруту Казань – Москва – Казань на современных российских лайнерах SSJ-100.

Самолеты SSJ-100 вмещают до 108 пассажиров и обеспечивают комфортный перелет. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около полутора часов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала, что увеличила частоту воздушной перевозки пассажиров между Казанью и Москвой. По словам аналитиков, это поможет увеличить туристический поток для Татарстана.

Также с 7 июля по 13 октября между Казанью и Батуми начнут курсировать прямые рейсы. Перелеты будут выполняться по воскресеньям.