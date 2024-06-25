Red Wings запустит новые рейсы из Казани в Москву на современных лайнерах

news_top_970_100
Россия/Мир
25 июня 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

С 5 июля по 25 октября авиакомпания Red Wings будет выполнять новые рейсы по маршруту Казань – Москва – Казань на современных российских лайнерах SSJ-100.

Самолеты SSJ-100 вмещают до 108 пассажиров и обеспечивают комфортный перелет. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около полутора часов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала, что увеличила частоту воздушной перевозки пассажиров между Казанью и Москвой. По словам аналитиков, это поможет увеличить туристический поток для Татарстана.

Также с 7 июля по 13 октября между Казанью и Батуми начнут курсировать прямые рейсы. Перелеты будут выполняться по воскресеньям.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Вузам Татарстана на новый учебный год выделили свыше 22 тысяч бюджетных мест
Татарстанские театры завоевали «Золотые маски» национальной театральной премии
«Туполев» в Казани завершил перевооружение цехов, готовясь к увеличению производства Ту-214
Рустам Минниханов в Москве провел заседание Совета директоров АО «Туполев»
Red Wings запустит новые рейсы из Казани в Москву на современных лайнерах
В Казани 11-летний ребенок попал под машину, катаясь на самокате по проезжей части
Госкомитет Татарстана по тарифам не будет повышать тарифы на отопление
Форвард «Рубина» вляпался в скандал на Евро-2024
Форвард «Рубина» вляпался в скандал на Евро-2024