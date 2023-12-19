Редакция «КВ» выражает соболезнования семье и близким ушедшей из жизни Резиды Макуевой

Сегодня на 62-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни руководительница пресс-службы Госсовета РТ Резида Макуева, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

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Республика
19 декабря 2023  18:42
Автор:
Владислав Косолапкин

Резида Галимзяновна родилась 25 июня 1962 года в г. Бугульме ТАССР. Отучилась на инженера-механика в Уфимском нефтяной институт, впоследствии получила диплом журналиста в Казанском университете.

В 1991-1997 годах – диктор, режиссер, директор ведомственной телестудии ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 1997-2002 годах – редактор, главный редактор информационной программы «Новости» ГТРК «Татарстан».

В 2002-2004 годах – руководитель дирекции информационных программ телеканала «Новый век».

Редакция «Казанских ведомостей» выражает соболезнования семье и близким Резиды Галимзяновны.

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Новости
Редакция «КВ» выражает соболезнования семье и близким ушедшей из жизни Резиды Макуевой
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