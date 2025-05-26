Редкая копейка 2005 года выставлена на продажу в Казани по цене автомобиля

На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже необычной монеты номиналом всего в одну копейку, пишет «Татар-информ». Несмотря на скромный номинал, цена лота составляет впечатляющие 5 миллионов рублей.

Как следует из описания, монета была отчеканена в 2005 году на Московском монетном дворе. Ее высокая стоимость объясняется редкостью экземпляра. Судя по опубликованному фото, разновидность копейки относится к одной из четырех известных, отличающихся деталями оформления.

Ключевое различие между вариантами заключается в расположении и наклоне буквы «М», которая находится под копытом лошади на реверсе монеты. В некоторых случаях монограмма прямая, в других — наклонена влево или вправо. Наиболее распространенным считается вариант с левым наклоном, поэтому его рыночная стоимость значительно ниже. Однако выставленный на продажу экземпляр, судя по всему, относится к редкой разновидности, что и объясняет столь высокую цену.

Пока неизвестно, найдется ли покупатель на столь необычный лот, но объявление уже привлекло внимание нумизматов и коллекционеров.