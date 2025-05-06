Редкая «Волга» 1969 года с пробегом 7 тыс. км продается в Казани

В Казани выставлен на продажу уникальный ГАЗ-21 «Волга» 1969 года выпуска с пробегом всего 7 тысяч км за 56 лет. Автомобиль сохранился в отличном состоянии.

По словам продавца, машину приобрели для специального проекта, который так и не был реализован. Легендарный ГАЗ-21 выпускался с 1956 по 1970 год, сменив модель «Победа».

Интересно, что характерная решетка радиатора с «звездой» появилась после того, как первоначальный дизайн не понравился высокопоставленным советским руководителям – по разным версиям, маршалу Жукову или премьеру Булганину. Чтобы утвердить модель для производства, дизайнеры добавили узнаваемый партийный элемент.

Ранее мы писали, что в Казани жительница выставила на продажу бенгальского кота за три миллиона рублей, чтобы погасить ипотеку.