Регистрация недвижимости за день в Татарстане

Жители и юридические лица Татарстана могут оформить недвижимость всего за один рабочий день. Для этого нужно отметить соответствующую опцию при подаче заявления, сообщили в Управлении Росреестра по республике.

Ускоренная процедура доступна при регистрации ипотеки или прав собственности на квартиру по договору купли-продажи. Исключение — жилье, приобретенное на публичных торгах.

За срочную регистрацию взимается повышенная госпошлина, и услуга предоставляется только по желанию заявителя. Подать документы можно через МФЦ или на сайте Росреестра.