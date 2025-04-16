Регистрация недвижимости за день в Татарстане

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Республика
16 апреля 2025  09:20

Жители и юридические лица Татарстана могут оформить недвижимость всего за один рабочий день. Для этого нужно отметить соответствующую опцию при подаче заявления, сообщили в Управлении Росреестра по республике.

Ускоренная процедура доступна при регистрации ипотеки или прав собственности на квартиру по договору купли-продажи. Исключение — жилье, приобретенное на публичных торгах.

За срочную регистрацию взимается повышенная госпошлина, и услуга предоставляется только по желанию заявителя. Подать документы можно через МФЦ или на сайте Росреестра.

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