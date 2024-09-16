Регистрируемая безработица в Татарстане в августе составила 0,17%

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Республика
16 сентября 2024  11:32
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным Минтруда Республики Татарстан, уровень регистрируемой безработицы в регионе по итогам августа 2024 года составил 0,17%. За прошедший месяц было зарегистрировано 3,6 тысячи безработных, в то время как количество открытых вакансий достигло 54 тысяч.

Наибольшее количество безработных зафиксировано в Нижнекамском, Агрызском и Муслюмовском районах, где уровень безработицы оказался самым высоким.

Более благоприятные показатели наблюдаются в Лениногорском, Чистопольском и Алькеевском районах, где уровень безработицы остается на минимальном уровне.

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Регистрируемая безработица в Татарстане в августе составила 0,17%