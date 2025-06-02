Рейд на строительном объекте Казани: девять иностранных работников с нарушениями

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Город
2 июня 2025  11:56
Автор:
Владислав Косолапкин

Рейд правоохранителей прошел на строительном объекте в столице РТ. Документы были проверены у 37 работников-иностранцев, сообщает МВД по РТ

Результаты проверки показали, что девять из них находятся в стране с нарушениями. Так у четверых не оказалось неоходимых для работы разрешений, еще пятеро нарушили режим пребывания в России. Составлены протоколы об административных нарушениях, материалы дела направлены в суд.

Правоохранители проверят и работодателя, нанявшего мигрантов без необходимых документов.

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