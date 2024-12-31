Рейсы в Казань перенаправлены на запасной аэродром из-за временных ограничений

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Город
31 декабря 2024  14:18

Несколько самолетов, следовавших в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о рейсах из Томска и Сургута, которые не смогли приземлиться в Казани из-за временных ограничений, введенных Росавиацией утром во вторник.  

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажиры задержанных рейсов находятся под присмотром представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта. Для семей с детьми доступны комнаты матери и ребенка.  

Ситуация находится под контролем, и пассажирам оказывается необходимая помощь.

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Рейсы в Казань перенаправлены на запасной аэродром из-за временных ограничений
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