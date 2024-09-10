Рейсы в Казань перенаправлены в аэропорты Самары, Ульяновска и Бегишево

Рейсы, следующие в Казань, перенаправляются на запасные аэродромы. Так, самолеты из Сочи, Новокузнецка и Кемерово приняли решение о посадке в аэропортах Бегишево, Самары и Ульяновска соответственно.

В аэропорту Казани пассажирам оказывается вся необходимая поддержка со стороны представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка.

О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в связи с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации Росавиация с 07:00 10 сентября ввела временные ограничения на работу международного аэропорта Казани.