Реклама на городских улицах приносит неплохой доход столице Татарстана

Казань имеет довольно развитую экономику. И это позитивно сказывается на сегменте наружной рекламы. Рост этого сектора за последние годы автоматически пополняет городскую казну.

На аппаратном совещании в Казанском исполкоме среди прочих тем рассматривали и итоги минувшего года по наружной рекламе. Выступивший докладчиком начальник управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Аскар Багаутдинов сообщил, что за прошлый год объем рынка наружной рекламы в Казани вырос на 100 млн рублей и, по предварительным оценкам, превысил 1 млрд рублей. Наблюдается устойчивая тенденция - повышается интерес со стороны бизнеса к этому виду продвижения.

И это, помимо прочих позитивных моментов, весьма благотворно влияет на городской бюджет. В него, как отметил Багаутдинов, в 2023 году поступило 597,8 млн рублей от рекламной деятельности. Это в два раза выше среднегодового дохода нескольких предыдущих лет. Докладчик объяснил эту аномалию поступлениями отсроченных в рамках поддержки отрасли налоговых платежей за 2021 - 2022 годы в размере 91,1 млн рублей.

Еще один плюс для бюджета Казани - были заключены контракты на установку 33 новых еврощитов. Причем на тех участках, где их раньше не устанавливали: на улицах Глушко, Тихорецкая, Копылова, Кул Гали, Братьев Батталовых, Петра Витера и Вознесенском тракте.

Сумма контракта на установку новых рекламных конструкций по итогам торгов составила рекордные 1,067 млрд рублей. Правда, эта сумма за 10 лет. Средняя цена размещения одного еврощита - 32,3 млн рублей. Это в семь раз превышает показатели предыдущих торгов, проведенных еще в 2018 году. Платеж за первый и второй годы, а также последний квартал десятого года в размере 240 млн рублей уже поступил в бюджет города, обнадежил спикер.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, управление наружной рекламы и информации исполкома Казани проводит грамотный маркетинг. Оно разрабатывает и предлагает рекламным операторам новые, интересные, современные форматы рекламоносителей. Удачной находкой стал сити-формат на остановках общественного транспорта. Помимо того что бюджет зарабатывает пусть небольшие, но деньги, самое главное, что городу удалось снять с бюджета нагрузку с трети остановочных павильонов. Мэр пояснил, что всего в программе задействовано и соответственно обслуживается рекламными фирмами 407 остановок городского общественного транспорта. А это как раз треть от их общего количества.

Как сообщил Багаутдинов, реализация данного проекта позволяет привести городские остановки в соответствие с требованиями правил благоустройства города и в будущем обеспечивать их качественное сервисное обслуживание.

Причем не за счет города, а за счет бизнеса. После приемки павильона компания, победившая на торгах, должна привести его в нормативное состояние - установить предупреждающие знаки, информационные панели со схемой движения общественного транспорта, обеспечить подсветку площадки за счет рекламной конструкции. Кроме того, арендатор будет очищать остановку от грязи, пыли, несанкционированной печатной продукции и граффити, ежегодно обновлять покраску металлических частей павильона, ремонтировать скамейки и заменять стеклянные элементы в случае их повреждения. В общем, выполнять весь комплекс необходимых работ. А город за это еще и деньги будет получать. Сплошные плюсы. Возможно, городским властям имеет смысл подумать над тем, чтобы отдать рекламщикам в аренду все остановки, раз это так выгодно.

Также Багаутдинов раскрыл, что на данный момент основную долю рекламных конструкций в Казани занимают еврощиты и конструкции сити-формата - их 606 и 605 соответственно. По сравнению с 2022 годом значительно выросло количество еврощитов в цифровом формате - с 82 до 153, а также с 9 до 11 увеличилось число конструкций крупного формата - суперсайтов и супербордов. Кроме того, в городе функционируют 28 медиафасадов.

За прошлый год значительно расширена география рекламных конструкций, в том числе с диджитал-поверхностями.

По сравнению с 2022 годом количество действующих разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выросло с 1166 до 1278. Выдано 137 новых разрешений, аннулировано 10. Срок действия 822 разрешений был пролонгирован на один год в рамках федеральных мер поддержки отрасли.