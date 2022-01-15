 Реконструкция канализационного коллектора в Казани начнется в феврале
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Реконструкция канализационного коллектора в Казани начнется в феврале

Во время ремонтных работ будут перекрыты некоторые участки дорожного движения.

Город
15 января 2022  09:34
Автор:
Роза Габитова

В Казани «Водоканал» начнет реконструкцию третьего северного коллектора в феврале. Планируется отремонтировать более 2 км участка канализации, где имеются провалы. Об этом сообщает мэрия города.

«Уже в феврале стартует капитальный ремонт канализационного коллектора, это большая работа для города, — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин при посещении аварийного участка на улице Чистопольской.

По словам мэра, „Водоканал“ должен проделать работы максимально быстро и качественно, чтобы следующие 50 лет не возникало никаких проблем.

На реконструкцию выделят 1,6 млрд рублей по инвестиционной программе » Водоканал". На первый этап предоставят 400 млн рублей. В настоящее время подрядчик не определен, отметили в мэрии.

На время ремонтных работ в Казани будут перекрыты некоторые участки дорожного движения.

Ранее «КВ» сообщали, что казанскому «Водоканалу» для капремонта требуется 2 млрд рублей.

 

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Реконструкция канализационного коллектора в Казани начнется в феврале
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