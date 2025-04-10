Реконструкция моста в Ямашево по нацпроекту

В селе Ямашево (Татарстан) началась реконструкция моста через реку Ачису в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы включают замену грунта, укрепление откосов и русла, организацию водоотвода, укладку нового дорожного полотна и строительство очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе президента Владимира Путина. В мае 2024 года он подписал указ, закрепляющий ключевые приоритеты развития страны до 2036 года.