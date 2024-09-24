Реконструкция мостов в Кадышево и Константиновке завершится раньше срока

В Казани планируют через месяц завершить реконструкцию мостов в поселках Кадышево и Константиновка. Оба моста прослужили более 30 лет и находились в аварийном состоянии. Работы ведутся с опережением графика, пишет мэрия.

Фото: © мэрия Казани

Мост через реку Солонку в Кадышево, строительство которого началось в апреле, уже почти готов. Строители уже обновили переходные плиты и опоры, смонтировали сети связи, укрепляют откосы, бетонируют упоры на береговых опорах и обустраивают водоотвод. Работы выполнены на 20-50%. Изначально планировалось завершить реконструкцию в июле 2025 года, но благодаря ускорению темпов, мост будет готов уже в октябре этого года.

После реконструкции мост станет шире, его протяженность увеличится до 32,2 м, тротуары расширятся с 1,2 до 1,5 м, а проезжая часть – с 7 до 8 м. Мост также получит новые барьерные ограждения, ливневую канализацию с очистными сооружениями и лестницы с поручнями.

Реконструкция моста через реку Вертелевку в Константиновке тоже близится к завершению. Здесь строители уже создали свайное поле, обустроили водопропускную трубу и ее оголовки, проложили сети водоснабжения, связи и электроснабжения. Фрезеровка подходов и устройство тротуаров завершены на 60-70%. Завершение работ планируется на месяц раньше намеченного срока.

Благодаря реконструкции, мост в Константиновке станет шире, с двумя полосами движения, и получит новые ливневую канализацию с очистными сооружениями и освещение. Перила заменят на парапетное ограждение.