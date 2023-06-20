Реконструкция нападения фашистов в 1941-м, кавалерия и авиация: зачем ехать на фестиваль «Элбэдэн»?

Три реконструированных боя — основа фестиваля

Фестиваль традиционно пройдет в селе Альвидино, на малой родине участника обороны Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова. Отчасти на его воспоминаниях будут основаны реконструированные бои.

Пять лет назад фестиваль начинался с реконструкции боя «1941г. Вторжение», в этом году его вновь воссоздадут 25 июня. Действия развернутся с 4 до 5 утра.

«Ночной бой состоится на реке Меша в 4 часа утра. Он будет на той же площадке, но мы проводим благоустроительные работы, чтобы зрителям было комфортнее смотреть. Облагораживаем ландшафт, убираем лишние деревья, чтобы расширить картинку утреннего боя», — рассказала организатор фестиваля Наиля Тазиева.

На фестивале в Альвидино напомнят о первом дне войны. Фото: © Михаил Захаров

Еще одна историческая реконструкция будет посвящена событиям последнего мирного дня и первого дня ВОВ возле Брестской крепости.

«За последние годы появились новые данные о первом дне войны, где Петр Иванович Гаврилов находился, чем занимался. Он организовывал оборону, чтобы многие красноармейцы могли выйти из Брестской крепости, не попали в ловушку. Мы постараемся этот эпизод обыграть», — рассказал Владислав Хабаров, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ.

На фестиваль «Элбэдэн» приедут 300 реконструкторов со всей России. Фото: © Михаил Захаров

Новинка этого года — третий реконструированный бой, посвященный событиям гражданской войны. Он будет основан на воспоминаниях Петра Гаврилова о боях, которые проходили на северо-востоке Татарстана в 1918-1919 годах.

Для этого со всей страны съедутся 300 реконструкторов со всей России.

«В этом году мы ожидаем около 300 реконструкторов из многих регионов. География самая обширная, от Санкт-Петербурга и Москвы до Омска, откуда к нам собираются ребята. Больше, конечно, это Поволжье и соседние регионы: Самарская, Ульяновская области, Марий Эл, Чувашия», — сказал Хабаров.

Задействуют на фестивале раритетную военную технику, кавалерию и авиацию.

Задействуют на фестивале раритетную военную технику. Фото: © Михаил Захаров

Новые гастрономические площадки

Впервые на фестивале будут гастрономические площадки, где можно будет попробовать блюда, которую ели солдаты во времена ВОВ.

«В этом году впервые мы делаем очень много гастрономических зон, зон для дегустаций именно блюд, которые были в гражданскую войну, блюда, которые ели наши солдаты в ВОВ. Ими мы будем угощать наших гостей», — сообщила организатор Наиля Тазиева.

Реконструкция затронет и последний мирный день перед началом ВОВ. Фото: © Михаил Захаров

Что еще?

Помимо реконструкции, будут интерактивные площадки. Например, гости смогут пострелять из макетов исторического оружия-пистолетов, покажут, как работала военно-полевая почта и военные парикмахерские. Конные клубы готовят показательные выступления. Казанское танковое училище организует выставку военного оружия.

Концерты будут проходить в течение обоих дней фестиваля Участники молодежного театра «Лориэн», артисты филармонии, лауреаты российских и международных конкурсов исполнят военные песни тех лет. Это будут саундтреки к любимым кинофильмам, казачьи песни, современные песни исполнителя Shaman и не только.

Еще из развлечений будут фотозоны и лавки с тематическими сувенирами: можно будет купить брендированные футболки, значки, конструкторы, модели современной техники и др.

Работать будут на фестивале «Элбэдэн» и интерактивные площадки. Фото: © Владимир Васильев

Для детей будут свои развлечения

Дошколятам наверняка понравятся интерактивные площадки, где покажут, как во времена ВОВ работали саперы, связисты и специалисты других специальностей. Для школьников организуют квесты на знание исторических событий. Каждый желающий сможет пройти курс молодого бойца, узнать воинские премудрости, научиться стрелять и получить значок «Ворошиловский стрелок», а после записи в Красную Армию ребятам вручат книжку красноармейца.

Дети смогут пройти квесты или курс молодого бойца. Фото: © Владимир Васильев

Сколько стоит, где остановиться

Фестиваль остается бесплатным, вход свободный для всех. Мероприятие идет два дня, и есть несколько вариантов размещения. Например, в гостиницах села Пестрецы или в отеле «Ирбис Кулаево». На берегу реки Меша организуют палаточный лагерь, где можно будет арендовать палатку. Именно с палаточного лагеря откроется лучший вид на утренний бой, особенно на переправу.