Реконструкция очистных сооружений Казани подходит к завершению

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Город
8 июля 2024  11:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается реконструкция биологических очистных сооружений городского водоканала. На данный момент проект выполнен на 82%.

По завершению реконструкции, которая ведется в рамках национального проекта «Экология», город получит практически новый объект с увеличенной мощностью очистки сточных вод.

Также в Казани проводится рекультивация территорий иловых полей водоканала. Более 100 гектар ценных земель на берегу Волги будут возвращены в хозяйственный оборот города. На сегодняшний день выполнено 70% от объема программы.

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