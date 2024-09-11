Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани планируют завершить к ноябрю

Масштабная реконструкция Горьковского шоссе, крупнейшего инфраструктурного проекта Казани последних лет, близка к завершению. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков в прямом эфире Центра управления регионов: «Мы на финишной прямой».

В планах завершить все работы к ноябрю. Реконструкция Горьковского шоссе стартовала в 2022 году. Проект предусматривает не только расширение проезжей части до шести полос, но и строительство новых развязок, подземных переходов, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее говорилось о том, что проект реконструкции Горьковского шоссе позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в Казани, увеличить пропускную способность одной из ключевых и загруженных магистралей города, а также повысить уровень безопасности для пешеходов.