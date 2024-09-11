Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани планируют завершить к ноябрю

news_top_970_100
Город
11 сентября 2024  16:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Масштабная реконструкция Горьковского шоссе, крупнейшего инфраструктурного проекта Казани последних лет, близка к завершению. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков в прямом эфире Центра управления регионов: «Мы на финишной прямой». 

В планах завершить все работы к ноябрю. Реконструкция Горьковского шоссе стартовала в 2022 году. Проект предусматривает не только расширение проезжей части до шести полос, но и строительство новых развязок, подземных переходов, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее говорилось о том, что проект реконструкции Горьковского шоссе позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в Казани, увеличить пропускную способность одной из ключевых и загруженных магистралей города, а также повысить уровень безопасности для пешеходов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане обнаружили огромную свалку строительного мусора
В Татарстане обнаружили огромную свалку строительного мусора
Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани планируют завершить к ноябрю
Получить 2 млн рублей и оформится за сутки могут контрактники в Татарстане
Молодые лидеры Татарстана могут претендовать на соципотеку
Жительница Татарстана приютила раненного ястреба
В казанских подростковых клубах пройдет день открытых дверей
Ксения Григорьева: Не каждый выдержит жизнь под прицелом камер 24 часа в сутки
55 тысяч казанцев отправились на юг России на поездах