Реконструкцию Горьковского шоссе хотят завершить этой осенью

В Казани продолжается масштабная реконструкция Горьковского шоссе. Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, сейчас на объекте задействованы 172 рабочих и 46 единиц спецтехники.

В рамках проекта планируется убрать имеющиеся светофоры и наземные переходы, что позволит увеличить пропускную способность дороги в полтора-два раза. Для безопасности и удобства пешеходов строятся подземные и надземные переходы.

Сейчас активно ведутся работы по устройству подпорных стен на разворотных петлях, монтажу входных групп в подземные переходы, установке пролётных строений надземных переходов и шумозащитных экранов. Также рабочие занимаются прокладкой ливневой канализации, водопровода, переустройством сетей связи и другими инженерными коммуникациями.

Помимо этого, на участке от торгового центра «Факел» до спортивного комплекса «Олимпиец» дорога будет расширена до шести полос, появятся тротуары и велодорожки.

Завершить реконструкцию Горьковского шоссе планируется в ноябре текущего года.