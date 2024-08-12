Реконструкцию Горьковского шоссе хотят завершить этой осенью

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Город
12 августа 2024  16:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается масштабная реконструкция Горьковского шоссе. Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, сейчас на объекте задействованы 172 рабочих и 46 единиц спецтехники. 

В рамках проекта планируется убрать имеющиеся светофоры и наземные переходы, что позволит увеличить пропускную способность дороги в полтора-два раза. Для безопасности и удобства пешеходов строятся подземные и надземные переходы. 

Сейчас активно ведутся работы по устройству подпорных стен на разворотных петлях, монтажу входных групп в подземные переходы, установке пролётных строений надземных переходов и шумозащитных экранов. Также рабочие занимаются прокладкой ливневой канализации, водопровода, переустройством сетей связи и другими инженерными коммуникациями. 

Помимо этого, на участке от торгового центра «Факел» до спортивного комплекса «Олимпиец» дорога будет расширена до шести полос, появятся тротуары и велодорожки. 

Завершить реконструкцию Горьковского шоссе планируется в ноябре текущего года.

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