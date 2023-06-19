Каша с гусем по-рекордному и 3 тысячи гостей: в Татарстане отметили удмуртский праздник Гырон Быдтон

Трактор без единого болта

У каждого крупного мероприятия есть свой символ. Ну или, по крайней мере, должен быть. Нынешний – уже 25-й по счету «Гырон Быдтон» не стал исключением. У входа на большую праздничную площадку у Нырьинского дома культуры гостей встречал постамент с плугом. Такой у современных аграриев не в ходу, им пахали еще на лошадях.

В переводе с удмуртского языка название праздника переводится как «конец пахоты», и его традиционно проводят окончанию весенне-полевых работ, во время цветения лугов. Это время выпадает на последние дни летнего солнцестояния, перед сенокосом – пору, когда удмурты с давних времен благодарили небеса за погоду и молились о богатом урожае. Сегодня «Гырон Быдтон» демонстрирует еще и верность народным традициям, их сохранение не только в репертуаре фольклорных коллективов, но и, что наиболее важно, в воспитательной работе и быту.

Качели в удмуртской традиционной культуре – это не просто детская забава, бытуют в народе даже качельные напевы. Фото: © Дмитрий Сивков

Все это присутствует и в Кукморском районе, и в Нырье, одном из крупнейших сел с компактным проживанием удмуртов, ставшим центром праздника. Открывая его, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин отметил, что удмурты – четвертая по численности национальность в республики вслед за татарами, русскими и мордвой.

Сегодня мы поздравляем и чествуем братский удмуртский народ. По-другому жить нельзя! 173 национальности и народности проживает сегодня в республике. И все стремятся сохранить свою идентичность: традиции, обычаи, язык, костюм и прочее. Приветствуем и поддерживаем! Низкий поклон вам и благодарность за сохранение многоцветности удмуртской культуры, – сказал председатель Госсовета в приветственном слове.

Главе Кукморского муниципального района Сергею Димитриеву пришлось пуститься в пляс с землячками. Фото: © Дмитрий Сивков

Все так. Но можно лишь добавить, что организаторам праздника удалось, несмотря на статус события, передать исконный деревенский дух народного торжества. А это, на самом деле, дорого стоит, ведь куда проще и менее хлопотно снизойти до стилизации.

Самая пора перейти от слов к делу – к иллюстрациям.

Знаки и символы сельскохозяйственной основы события повсюду. Вот трактор, собранный без единого болта – из пяти рулонов сена пары десятков тюков соломы. Редкий мальчуган пройдет равнодушно мимо такой техники. А на другом конце поляны издали видна стена из рулонов сенажа в пленке, на каждом – одна из букв названия праздника.

Трактор системы «Гырон Быдтон» собран без единого болта – из пяти рулонов сена пары десятков тюков соломы. Фото: © Дмитрий Сивков

«Снежана» в белом и красная герань

Этой находчивостью здесь заряжены, кажется, все. Вот полевой медпункт Нырьинского фельдшерско-акушерского пункта. Казалось бы, чего тут уж выдумывать? Сиди, жди, кто обратиться за помощью, но ведь нет – не сидится просто так. Фельдшер Татьяна Пахомова, говорит, что они очень рады, что на в их краях проводится такой замечательный праздник, поэтому и захотелось создать праздничное рабочее место.

В итоге появился еще один внештатный сотрудник ФАПа «Снежана» – ростовая кукла с укладкой-чемоданом врача скорой помощи в руке и фонендоскопом на шее.

Фельдшер Татьяна Пахомова к празднику пополнила штат ФАПа внештатным сотрудником «Снежаной». Фото: © Дмитрий Сивков

Правда, к радости медиков, никто к ним обращаться не спешит. Разве что за пластырем игрок в пляжный волейбол с площадки неподалеку – одна из современных черт народного праздника.

А еще привлекает внимание немалое количество кашпо с цветами.

Из дома принесли, праздник ведь, как никак, – говорит фельдшер.

Да, такая атмосфера создается всем миром.

Красная герань есть практически в каждом удмуртском доме. Она считается символ благополучия и достатка. Фото: © Дмитрий Сивков

И если уж речь зашла о цветах, то особо стоит отметить герань в приспособленных под кашпо пустотелых липовых чурках. Такие, казалось, стояли повсюду. Что и не удивительно, красная герань есть практически в каждом удмуртском доме. Она считается символ благополучия и достатка. Считается, что яркие цветы этого растения притягивают материальное благополучие и любовь. Судя по изобилию товаров, представленных на ярмарке и большому количеству детей повсюду, примета работает.

Коса и серп как музыкальные инструменты

На малой сцене праздничную программу открыло выступление победителей и призеров межрегионального конкурса удмуртской культуры «Мудорвай» («Росточек»). Одними из первых аплодисменты зрителей сорвали детишки ансамбля «Тинанай» детского сада «Колокольчик» города Кукмор.

Минута славы для ансамбля «Тинанай» детского сада «Колокольчик» города Кукмора. Фото: © Дмитрий Сивков

На вопрос: «Как переводится название вашего коллектива?», его руководитель, воспитатель детсада Олеся Егорова отвечает:

А никак! Тинанай – и все. Сама придумала, когда сына нянчила – качала его на коленках и напевала «Тинанай, тинанай…» Вот и решила назвать так свою группу, деток трехлеток, когда их взяла.

Очень напоминает припев одного из хитов группы «На-на»: «Шинанай да шинанай да опа шинанай…»

Возможно, в культуре же все взаимосвязано. И в народной в том числе. Вот у нас в коллективе только одна удмурточка, остальные дети – татары. Прививаю им удмуртскую культуру через танец. Есть солист-мальчик, песню представит, так мы не просто заучивает слова, объясняю их смысл.

Ансамбль «Жемчужина» использует косы и серпы для шумового сопровождения неспроста. В своем выступлении они представляют обряд выхода на покос. Фото: © Дмитрий Сивков

С подворья между тем ветер вместе с дымом печи доносит ароматные запахи и песни народных коллективов. Самодеятельные артисты радуют не только слух, но и взгляд. На многих женщинах мониста с серебряными монетами 18-19 веков, оставшиеся еще от прабабушек. И все же больше новоделов, с монетами современной России, что ж, будет что передать своим потомкам.

Музыкальные инструменты – отдельная песня, в их качестве удмуртские коллективы используют разный подручный материал: трубы от самоваров, косы, пилы… Например, ансамбль «Жемчужина» использует косы и серпы для шумового сопровождения неспроста. В своем выступлении они представляют обряд выхода на покос. Так издавна просили у духов благоприятной погоды, успешной заготовки сено, чтобы скотина сыта была.

В торжестве приняли участие более 300 участников художественных коллективов. Фото: © Дмитрий Сивков

Тысяча порций рекордной каши

Впрочем, сыты должны быть все. А на празднике – тем более. Голодным в этот день никто не остался. Размяться можно было прямо на входе оладьями на дрожжевом тесте с пылу с жару. На сковороде их доставала из нутра пышущей огненным жаром Аниса Гайфутдинова, директор Сабанчинского сельского клуба – гостья из Чувашии. Далее хлебосольную эстафету принимали другие подворья.

Главным же блюдом «Гырон Быдтон–2023» стала каша. Да, не абы какая. Кукморцы пошли на рекорд и решили сварить самую большую в России национальную удмуртскую кашу с мясом гуся. Застрельщиком и главным организатором выступил Кукморский элеватор.

Создатели рекордной каши. Фото: © Дмитрий Сивков

Заведующая производством предприятия Фарида Гизатуллина, поделилась в «КВ» рецептом супер-каши.

На самом деле, все просто. Берете 40 килограммов пшеничной крупы, 15 – сливочного масла, 15 – репчатого лука, 20 – мяса гуся. И потом еще два часа надо на то, чтобы приготовить.

Одному такое не под силу.

Это точно. Наша команда – десять человек.

А сколько людей накормить сможете своей кашей?

Точно не знаю, но с тысячу, думаю. Когда взвесим, можно будет сказать определенней.

Суперкаша Фото: © Дмитрий Сивков

А вот генеральный директор ООО «КукморЗерноТорг» Гузелия Гизатуллина рассказала о том, как возникла идея пойти не рекорд.

Сама собой как-то. В прошлом году мы самый большой элеш приготовили, а в этом вот получился такой подарок удмуртам.

Два рекорда есть, третьего не миновать. Чем удивите в следующем году?

Пока еще не решили. Идея спонтанно приходит. Осенить должно.

Рекодный вес взят и зафиксирован. Фото: © Дмитрий Сивков

Этот разговор состоялся еще до фиксации рекорда. Это событие произошло уже после официального открытия «Гырон Быдтон» в присутствии высоких гостей праздника.

Каша вместе с казаном на 160 литров потянула на 290 килограммов. После взвешивания посуды слово взял представитель Книги рекордов России Станислав Каменко:

Впервые в нашей стране фиксируется рекорд по каше. Итак, самая большая в России национальная удмуртская каша с мясом гуся весит 248 килограммов. Объявляю этот рекорд официально зарегистрированным.

Представитель Книги рекордов России Станислав Каменко говорит, что Татарстан на высшие достижения весьма плодотворен. Фото: © Дмитрий Сивков

Эти слова позвучали стартом к началу массовой дегустации рекордного блюда. Освободившийся от дел Станислав Каменко дал небольшое интервью «КВ».

Вы сказали, что это первый рекорд по каше в России. Что, никто прежде не додумался до этого?

Мало только додуматься. Надо совершить целый ряд серьезных организационных шагов, чтобы рекорд был официально зафиксирован в книге российских рекордов.

Татарстан часто в заявочных списках встречается?

Да, довольно часто. Это и Казань, и Набережные Челны, и Нижнекамск, и Альметьевск, и Мамадыш… Сегодня, например, встретил людей, которые уже устанавливали рекорды. Татарстан в этом плане, как и во многом другом, весьма плодотворен.

Менделевскому району приготовиться!

Это лишь малая часть того, что происходило в этот день на живописной окраине села Нырья. Вместить все не способен ни один формат СМИ. Но определенно можно сказать, чем дальше республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» отдаляется от даты первого проведения в далеком 1998 году, тем больше набирает силы и зрелости.

На десять девчонок двое ребят. Данил и Евгений из деревни Ошторма Юмья, выпускники 9-го класса. В их фольклорном коллективе, кроме них, десять девчонок. Фото: © Дмитрий Сивков

Юбилейный праздник собрал рекордное количество гостей разных национальностей – более 3 тысяч по предварительным подсчетам. На курморскую землю прибыли творческие коллективы из Удмуртии, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. Татарстан представили ансамбли из Агрызского, Бавлинского, Менделеевского, Нижнекамского, Балтасинского, Елабужского, Сабинского, Мамадышского, Кукморского муниципальных районов, Казани и Набережных Челнов.

Так что «Гырон быдтон-2023» определенно войдет в историю. Каким быть следующему? Тут свое слово должен будет сказать уже Менделеевский район. Именно он принял эстафету проведения республиканского праздника удмуртской культуры.