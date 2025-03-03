Рекордное число разводов зафиксировали в Нижнекамске

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Республика
3 марта 2025  17:07

В Нижнекамске в декабре 2024 года был зафиксирован рекордный показатель по количеству разводов: 269 пар подали заявления на расторжение брака. Это составило 14% от общего числа разводов за весь 2024 год.  

По словам Гузялии Сагитовой, главы управления ЗАГС Нижнекамского района, одной из основных причин такого всплеска стало предстоящее увеличение госпошлины за развод. С 1 января 2025 года ее размер вырос с 650 до 5 000 рублей, что побудило многие пары ускорить процесс расторжения брака.  

Всего за 2024 год в Нижнекамске было расторгнуто более 1 000 браков. Статистика показывает, что более половины разводов происходят в первые 10 лет супружеской жизни.  

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