Рекордный рост туристического потока в Казани в 2024 году

Согласно информации от «СберАналитики», в 2024 году Казань привлекла 4,5 миллиона туристов, что на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом. Средняя продолжительность пребывания гостей в городе составила 4 дня. Число возвратных туристов, которые посещают Казань два и более раз в год, увеличилось на 8%. Более 73% от общего потока составляют туристы, планирующие ночевку, в то время как 27% — это экскурсанты, которые останавливаются ненадолго.

Внутренний туризм занимает большую часть, составив 73,6%. Открытие новой трассы М-12 и прямые авиарейсы из различных городов способствовали увеличению числа туристов из Урала, а также Центрального и Южного федеральных округов, включая Челябинскую, Курганскую, Омскую, Владимирскую, Рязанскую, Ростовскую и Волгоградскую области.

Объем расходов туристов и экскурсантов в 2024 году составил 30,78 миллиарда рублей, что стало на 29,1% больше, чем в 2023 году. Более четверти этих расходов пришлась на заведения общественного питания, которые посещают почти 80% всех туристов. Средний чек в ресторанах вырос на 19% и составил 1025 рублей.

Статистика УВМ показывает, что в 2024 году число иностранных туристов в Казани увеличилось на 27,4%, достигнув 264701 человека. Наиболее активными оказались туристы из Китая, Индии, Ирана, Турции и Беларуси.

Международный аэропорт «Казань» в этом году обслужил 5369179 пассажиров, что на 3,9% больше, чем за предыдущий период. Также в 2024 году речной порт принял 5267 судов и 384256 пассажиров, что на 46,7% превышает прошлогодние показатели.

В Казани функционирует 233 объекта размещения различной категории на 8212 номеров (17217 мест). Средняя загрузка гостиниц в 2024 году составила 62%, с пиковыми значениями свыше 90% в праздничные и летние периоды.