 Ректор КФУ, арестованный по подозрению в заказе убийства, отрицает свою вину
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Ректор КФУ, арестованный по подозрению в заказе убийства, отрицает свою вину

Гафурова задержали позавчера на выходе из УНИКСа в Казани.

Истории
23 декабря 2021  13:57
Автор:
Роза Габитова

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, арестованный по подозрению в заказе убийства депутата Елабужского городского совета и предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году, не признает свою вину. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

«Вину не признаю», — привел слова Гафурова один из членов комиссии.

В настоящее время ректор КФУ находится в изоляторе временного содержания. По данным RT, он попросил выдать ему исторические романы для того, чтобы отвлечься от сложившейся ситуации.

Напомним, главу вуза задержали позавчера на выходе из УНИКСа после мероприятия «Студент года».

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