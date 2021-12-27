Ректором Поволжской академии физической культуры на ближайшие пять лет стал Рафис Бурганов

Ректором Поволжской академии физической культуры на ближайшие пять лет стал экс-глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

Его конкурентом на эту должность был проректор по экономике академии Азат Шарапов. По итогам голосования, в котором участвовали представители преподавательского, профессорского состава и студенты, был выбран Бурганов.

Он вступит в должность сразу после окончания всех административных процедур.

По его словам, одной из главных целей он ставит увеличение количества студентов до 4 500. Также планируется запустить научную лабораторию, где будут следить за здоровьем юных спортсменов со всего Татарстана.