Ремонт автодороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка в Спасском районе

В Спасском районе начался ремонт автодороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка на участке с 40,1 по 41,4 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Длина ремонтируемого участка составляет 1,2 км при ширине проезжей части 7 метров.

В рамках работ запланировано фрезерование старого асфальта, укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НН и устройство верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 на площади более 8400 кв. м. Обочины укрепят щебнем и асфальтогранулятом на площади свыше 2000 кв. м.

Подрядчиком выступает ОАО «Алексеевскдорстрой» по заказу ГКУ «Главтатдортранс». В этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать свыше 200 км региональных дорог и привести в нормативное состояние 17 искусственных сооружений.