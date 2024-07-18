Ремонт и модернизация электротранспорта в Казани требуют 5 миллиардов рублей

Сотрудники службы электрификации Казанского метрополитена провели за последние две недели обширные ремонтные работы на трамвайных и троллейбусных линиях города.

Среди проведенных работ: выправка накрененных опор, замена контактного провода, ремонт мостовых конструкций и перенос контактной сети в связи со строительством станции метро.

Несмотря на активное проведение ремонтных работ, инфраструктура казанского электротранспорта требует капитальной реконструкции. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

По данным службы, необходимо заменить 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий и реконструировать 4 тяговых подстанций. Для проведения капитального ремонта необходимы финансирование в размере более 5 миллиардов рублей.