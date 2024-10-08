Ремонт казанских дворов завершится 15 октября

О промежуточных итогах реализации республиканской программы «Наш двор» в Казани на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

Эти итоги оказались достаточно позитивными. Простое перечисление сделанного в этом году дает повод для гордости казанским строителям и архитекторам. Впрочем, и жителям тоже. Итак: за весенне-летний сезон 2024 года во дворах города заменили более 500 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, смонтировали более трех тысяч опор освещения и разместили порядка 4,5 тысячи энергосберегающих светильников, установили свыше пяти тысяч малых архитектурных форм, обустроили больше 100 новых контейнерных площадок и пять тысяч парковочных мест.

Этим были заняты свыше одной тысячи рабочих и 150 единиц техники.

Саляхутдинов отметил, что в текущем году по плану внутридомовые территории должны обновиться близ 459 многоквартирных домов. Всего в них проживают около 100 тысяч казанцев. Впрочем, стоит уточнить - в реальности осталось обновить дворы только у семи домов. В остальных все работы уже закончены.

Да и там, где работа еще кипит, задержка со сдачей объекта происходит по объективным обстоятельствам.

Благоустройство территории шести домов, расположенных в Военном городке - 32, - №33, 173, 175, 179, 181, 182, и по адресу: Хади Такташа, 105, немного задерживается, по словам чиновника, «в первом случае в связи с ремонтом тепловых сетей, а во втором - в связи с реконструкцией дороги по улицам Туфана Миннулина и Хади Такташа». В любом случае эти дворы будут сданы до 15 октября.

К сожалению, один дом, расположенный по адресу: Октябрьский городок, 1/112, исключен из списка. Но тут тоже нет вины оператора программы «Наш двор». Просто жители указанного дома так и не смогли определиться, что им конкретно нужно, и в итоге им пришлось подписать протокол об отказе. Тем, кого программа «Наш двор» пока не коснулась, следует держать в голове подобный вариант развития событий. И проявлять сплоченность и единодушие на общедомовых собраниях, посвященных ремонту двора.

А таковых дворов в Казани еще осталось достаточно - все неблагоустроенные придомовые территории выявила БТИ в ходе инвентаризации еще в 2019 году. Пока отремонтировано 65% из них.

Самый маленький из ремонтируемых в этом году дворов находится около дома по улице Муштари, 10. В нем проживают всего 37 человек. А реконструируемая площадь - 512 квадратных метров.

Самый большой объект - это целый комплекс дворовых территорий, примыкающий сразу к 24 домам. Он находится между улицами Хади Такташа и Назарбаева возле строящегося здания театра Камала. Общая площадь этой территории - 98,5 тысячи квадратных метров. В результате этих работ уличная жизнь должна улучшиться примерно у семи тысяч жителей.

«В рамках проекта реализуется принцип комплексного благоустройства, при котором вокруг дворов появляются дополнительные пешеходные связи, ремонтируются подъездные пути. Все работы проводятся с максимальным вниманием к запросам жителей, учитывается мнение каждого. Также внимание уделяется соблюдению баланса парковочных мест, зеленых зон, детских площадок, нормативов по ширине проездов и тротуаров с учетом расположения инженерных коммуникаций», - отметил Саляхутдинов.

Программа, конечно же, не ограничивается этим годом. По результатам голосования жителей уже сформирован перечень дворов на 2025-й. Напомним, что голосование этого года скажется на выборе ремонтируемых дворов только в 2026 году. А в перечень 2025 года на сегодня вошли 200 дворовых территорий по Татарстану. Из них 80 – в Казани. На данный момент в казанских дворах уже проведены встречи с местными жителями, где те смогли высказать свои пожелания. Составляются проекты реконструкции внутридомовых территорий.

«Сегодня стало нормой обсуждать с жителями и стратегические вопросы, и текущие проекты, в частности, «Наш двор». И хотя единогласия добиться практически невозможно, это абсолютно нормально – сколько людей, столько и мнений. Но очень важно договариваться, в диалоге приходить к консенсусу и большинством голосов решать вопросы по тем проектам и приоритетам, которые они выбирают», - прокомментировал доклад мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник поручил главам районов согласовать графики работ по ремонту дворов на следующий год с сетевыми компаниями, чтобы не нужно было по нескольку раз перекладывать асфальт.