Ремонт коллектора на Амирхана в Казани затянулся из-за новых провалов

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Город
9 сентября 2024  08:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани объяснили причины задержки реконструкции участка третьего северного коллектора на проспекте Амирхана. Как оказалось, работы осложняются непредвиденными обстоятельствами.

В социальных сетях мэрии города, ссылаясь на данные Комитета ЖКХ, сообщили о появлении семи новых провалов на ремонтируемом участке. Критическая ситуация сложилась в районе жилого комплекса «Магеллан», «Татнефть-Арены», а также на улицах Бондаренко и Ямашева.

Помимо этого, в процессе работ было обнаружено множество скрытых повреждений свода трубопровода, требующих дополнительного вмешательства. В связи с этим сроки реконструкции коллектора были скорректированы.

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