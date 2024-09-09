Ремонт коллектора на Амирхана в Казани затянулся из-за новых провалов

Власти Казани объяснили причины задержки реконструкции участка третьего северного коллектора на проспекте Амирхана. Как оказалось, работы осложняются непредвиденными обстоятельствами.

В социальных сетях мэрии города, ссылаясь на данные Комитета ЖКХ, сообщили о появлении семи новых провалов на ремонтируемом участке. Критическая ситуация сложилась в районе жилого комплекса «Магеллан», «Татнефть-Арены», а также на улицах Бондаренко и Ямашева.

Помимо этого, в процессе работ было обнаружено множество скрытых повреждений свода трубопровода, требующих дополнительного вмешательства. В связи с этим сроки реконструкции коллектора были скорректированы.