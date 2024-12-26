Ремонт крыши и отопление восстановлены в доме на ул. Клары Цеткин в Казани

Фото: администрация Кировского и Московского районов

В Казани завершен ремонт кровли и восстановление отопления в доме №31а на улице Клары Цеткин. С 26 декабря жильцы могут снова заселяться в свои квартиры. Эта информация поступила от администрации Кировского и Московского районов.

Специалисты проведут осмотр квартир, чтобы оценить их состояние, а также проверят газовое и электрическое оборудование. В случае необходимости будут организованы дополнительные ремонтные работы.

Стоит напомнить, что ранее в результате попадания БПЛА в чердак дома №31а был поврежден тепловой контур, что привело к затоплению всех квартир в одной секции, включая первый этаж. По распоряжению мэра Казани Ильсура Метшина, работы по восстановлению кровли и ремонту пострадавших квартир были выполнены в оперативном порядке. Также запланирован капитальный ремонт всего дома.