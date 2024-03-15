Ремонт подземного перехода на Саид-Галеева закончат к лету

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Город
15 марта 2024  16:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани начали ремонтировать один из самых популярных подземных переходов 1972 года постройки, расположенный в центре города. 

Фото: комитет внешнего благоустройства мэрии 

Сейчас можно увидеть, как на улице Саид-Галеева рабочие демонтируют существующие элементы. Затем, рассказали в мэрии, они приступят к замене осветительных приборов. Строители отштукатурят стены, покрасят их и потолок, а также отремонтируют лестницы. Входные группы также видоизменят.

На все работы дают срок – успеть до лета.

Переходом пользуются не только жители города, но и гости столицы. Рядом располагается железнодорожный вокзал. 

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