Ремонт подземного перехода на Саид-Галеева закончат к лету

В Казани начали ремонтировать один из самых популярных подземных переходов 1972 года постройки, расположенный в центре города.

Фото: комитет внешнего благоустройства мэрии

Сейчас можно увидеть, как на улице Саид-Галеева рабочие демонтируют существующие элементы. Затем, рассказали в мэрии, они приступят к замене осветительных приборов. Строители отштукатурят стены, покрасят их и потолок, а также отремонтируют лестницы. Входные группы также видоизменят.

На все работы дают срок – успеть до лета.

Переходом пользуются не только жители города, но и гости столицы. Рядом располагается железнодорожный вокзал.