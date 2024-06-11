Реналь, Роман, Сафия, Таисия: самые популярные имена новорожденных в Казани

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Город
11 июня 2024  12:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани за неделю на свет появились больше 430 малышей, больше всего именно мальчиков. Самый крохотный ребенок родился с весом 1 045 граммов, а богатырь с весом 4 810 граммов. Об этом пишет казанская мэрия.

Среди новорожденных мальчиков самыми популярными именами стали Реналь, Роман, Камиль, Эмир, Миран, Эмиль, Тимур и Мирон. У девочек чаще всего давали имена Сафия, Таисия, Азалия, Марьям, Саида, Виктория и Ева.
Необычные имена в эту неделю встретились редко. Среди них – Джамиль, Альвин, Асыл, Даян, Гордей, Риф, Лука, Джамаль, Хаял, Сагдат, Весения, Весна, Илана, Анита, Элая, Дарьяна и Синара.

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Реналь, Роман, Сафия, Таисия: самые популярные имена новорожденных в Казани
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