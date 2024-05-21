Ренат Шамсутдинов возглавил Авиастроительный и Ново-Савиновский районы Казани

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Город
21 мая 2024  08:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Мэр города Ильсур Метшин объявил о кадровых перестановках на собрании актива района.

Ренат Шамсутдинов назначен новым главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Фанис Нурмухаметов, предыдущий глава, перешел на пост генерального директора АО «Казэнерго».

Мэр подчеркнул, что решение о назначении главы двух районов с населением в 350 тысяч жителей является ответственным. Ренат Шамсутдинов имеет глубокое понимание ключевых процессов и опыт работы в различных структурах исполкома. Перед ним поставлены задачи о модернизации коммунальной инфраструктуры и новых вызовов и задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. 

Работа в управлении жилищной политики требует большой самоотдачи и умения работать с людьми. Шамсутдинов пообещал сохранить традиции и приложить максимум усилий для улучшения жизни жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

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