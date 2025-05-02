Репа – природный защитник сердца и сосудов

По словам врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клинической больницы, репа обладает уникальными свойствами, благотворно влияющими на сердечно-сосудистую систему. Современные исследования подтверждают, что этот корнеплод способствует снижению артериального давления и предотвращает избыточное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в репе, помогает расслаблять сосуды, обеспечивая мягкий гипотензивный эффект, пишет РИА Новости.

Помимо пользы для сердца, репа богата клетчаткой, которая играет важную роль в работе пищеварительной системы. Пищевые волокна не только ускоряют переваривание пищи, но и помогают стабилизировать уровень сахара в крови, поддерживая здоровый обмен веществ.

Особое внимание врач уделила положительному влиянию репы на печень. Этот овощ стимулирует выработку желчи, предотвращает образование камней в желчном пузыре и улучшает перистальтику кишечника, снижая риск застойных явлений. Кроме того, регулярное употребление репы способствует уменьшению уровня холестерина, что служит профилактикой атеросклероза.

Таким образом, включение репы в рацион может стать простым и натуральным способом поддержания здоровья сердца, сосудов и пищеварительной системы.