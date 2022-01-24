Решение о закрытии «Казанского хлебзавода №3» отменили

В Татарстане продолжит работу «Казанский хлебозавод №3». Информация об отмене решения о закрытия завода появилась в Инстаграм-аккаунте предприятия.

«Сегодня мы особенно счастливы сообщить вам официально, что наш завод закрывать не будут, мы работаем в штатном режиме!!!» – написано в посте.

Представители завода поблагодарили всех, кто не прошел мимо петиции, а также СМИ, различные паблики, и лично президента РТ Рустама Минниханова за принятие судьбоносного решения в жизни завода.

Заводчане пожелали всем всего самого лучшего и верить в чудеса.