 Решение о закрытии «Казанского хлебзавода №3» отменили
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Решение о закрытии «Казанского хлебзавода №3» отменили

О новом решении представители завода сообщили в официальном Инстаграм-аккаунте.

Республика
24 января 2022  09:48
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане продолжит работу «Казанский хлебозавод №3». Информация об отмене решения о закрытия завода появилась в Инстаграм-аккаунте предприятия.

«Сегодня мы особенно счастливы сообщить вам официально, что наш завод закрывать не будут, мы работаем в штатном режиме!!!» – написано в посте.

Представители завода поблагодарили всех, кто не прошел мимо петиции, а также СМИ, различные паблики, и лично президента РТ Рустама Минниханова за принятие судьбоносного решения в жизни завода.

Заводчане пожелали всем всего самого лучшего и верить в чудеса.

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