Согреют по заявке: в Татарстане дали старт отопительному сезону

По состоянию на 20 сентября из 17,6 тыс. многоквартирных домов пуск тепла выполнен в 4,1 тыс. Это 23,6% жилого фонда. По словам главы Минстроя республики Марата Айзатуллина, подачу тепла в многоквартирный дом могут начать, не дожидаясь положенных среднесуточных + 8 градусов. Для этого достаточно обратиться в свою управляющую компанию.

В Минстрое напомнили, что квитанции на отопление татарстанцам в новом сезоне придут с новым тарифами.

Отопительный сезон начался 8 сентября

Отопительный сезон в Татарстане начался уже в 37 муниципальных районах. Готовность многоквартирных домов Казани к приему тепла составляет 99%, сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин. Первыми тепло еще 8 сентября запустили в Черемшанском районе республики.

По словам министра, на сегодня в республике полностью подготовлены к пуску тепла объекты здравоохранения, образования, социальной защиты и т.п. Паспорта готовности получили 17 506 многоквартирных домов, что составляет 99 %. По словам министра, отопление запущено в 4,1 тыс. домах, 846 школах, 1 074 детсадах, 1 167 учреждений здравоохранения и т.д. При этом в республике не готовы к приему тепла 150 многоквартирных домов.

В республике не готовы к приему тепла 150 многоквартирных домов.

«Около 150 домов по республике Татарстан [не готовы к приему тепла]. В городе Казани – 103 дома, в Пестрецах – 17. Думаю, до конца недели мы все это добьем, и готовы уже будут к приемке тепла», – сообщил министр.

Среди причин неготовности как неоконченный капитальный ремонт, так и опрессовка, сдача дымоходов и т.п.

Тепло могут дать по заявке жителей

«Пока погода нас радует, средняя суточная температура на этой неделе будет выше. Однако органы местного самоуправления могут, не дожидаясь наступления холодов принять решение о подаче тепла, в первую очередь в социальные учреждения – больницы, школы, дома престарелых и т.д.», – отметил Айзатуллин.

По словам министра, запуск тепла в квартирах должен быть согласован жителями домов. Для этого собственники должны обратиться в свою управляющую компанию.

Досрочный запуск тепла в квартирах должен быть согласован жителями многоквартирных домов.

«Есть управляющие компании у дома. Если вы своим домом решили подключить [отопление], обращаетесь в УК. Управляющая компания готовит все документы, паспорт готовности этого дома и подает заявку или в «Татэнерго», или в «Казэнерго», в зависимости от того, кто подает тепло», – пояснил министр.

Новый тариф на тепло

Айзатуллин напомнил, что в новом отопительном сезоне 2022-2023 стоимость тепловой энергии установлена с ростом 6,7%.

«1 июля 2022 года тариф на тепловую энергию в республике Татарстан установлен с ростом 6,7% в рамках предельных индексов. Средняя стоимость тепловой энергии составила 2 012 рублей 34 копейки за гигакалорию», – сказал он.

Начисления за отопление в платежных документах отразятся в следующем месяце. Фото: © Султан Исхаков

Начисления за отопление в платежных документах отразятся в следующем месяце. Их величина будет рассчитываться по фактическому потреблению тепловой энергии, правда при наличии общедомового прибора учета. Тем же, у кого таких приборов учета в доме нет, придется платить по нормативу, причем все 8 месяцев отопительного сезона.

Министр отметил, что увеличение расхода тепловой энергии напрямую зависит от температурного режима.

«Как правило, наиболее существенные платы за отопления происходят в самые холодные зимние месяцы», – отметил он.