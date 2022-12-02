Проведение Республиканской елки обойдется в почти 32 млн рублей

На организацию и проведение Республиканской новогодней елки планируется потратить 31,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило Министерство по делам молодежи в Татарстане. Поставщику нужно будет оказать «услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий», указано в тендере.

Поставщика определят 5 декабря.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал идею отменить в Татарстане новогодние мероприятия. По его словам, нужно проводить подобные праздники для формирования у людей чувства единства.