 Проведение Республиканской елки обойдется в почти 32 млн рублей
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Проведение Республиканской елки обойдется в почти 32 млн рублей

Поставщик будет определен 5 декабря.

Республика
2 декабря 2022  14:22
Автор:
Ольга Ильина

На организацию и проведение Республиканской новогодней елки планируется потратить 31,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило Министерство по делам молодежи в Татарстане. Поставщику нужно будет оказать «услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий», указано в тендере.

Поставщика определят 5 декабря.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал идею отменить в Татарстане новогодние мероприятия. По его словам, нужно проводить подобные праздники для формирования у людей чувства единства.

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